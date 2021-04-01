Frutti Extra Bursaspor, Kenneth Kadji ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Kamerunlu oyuncusu Kenneth Kadji'nin sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshetti.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursa spor, Kamerunlu oyuncusu Kenneth Kadji'nin sözleşmesini karşılıklı olarak anlaşarak feshetti. ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Frutti Extra Bursaspor, sezon başında kadrosuna kattığı Kamerunlu oyuncu Kenneth Kadji ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşılarak sözleşmesi feshedilen Kadji ile alakalı yeşil-beyazlı kulüpten resmi açıklama geldi. Açıklama şu şekilde, "Sezon başı kadromuza kattığımız Kamerunlu oyuncumuz Kenneth Kadji ile sözleşmesini karşılıklı feshetmiş bulunuyoruz. Kenneth Kadji'ye bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz." - BURSA

Son Dakika

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor

Vincent Aboubakar en az 1 hafta sahalardan uzak kalacak

Son Dakika: Ankara-İstanbul otobanında dolu yağışı yüzünden zincirleme kaza: 4 ölü, 5 yaralı

Biden bildiğiniz gibi! Defalarca düştüğü yerde bu kez de sendeledi

Son dakika: Muhalefetin oylarıyla reddedilen güvenlik soruşturması teklifi, AK Parti'nin itirazı üzerine Meclis'te tekrar oylanacak

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar

Berat Albayrak'ın yakın çevresi konuştu: Erdoğan ile arasındaki buzlar eridi ama Kabine'ye dönmeyecek

Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı