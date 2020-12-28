Frutti Extra Bursaspor kötü gidişi durduramıyor

D Grubu'nda 8. haftanın erteleme maçında deplasmanda Yunanistan ekibi Promitheas ile yarın saat 18.00'da karşılaşacak Frutti Extra Bursaspor, bu karşılaşmayla Avrupa defterini kapatacak.

Frutti Extra Bursaspor, tarihinde ilk kez bu sezon ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele etme imkanı buldu.

Bazı oyuncular ise virüsü atlattıktan sonra tekrar yakalandı.

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