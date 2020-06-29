Frutti Extra Bursaspor, Malik Newman'ı kadrosuna kattı

Önümüzdeki sezon 7Days EuroCup'ta Türkiye'yi temsil edecek Frutti Extra Bursaspor, ikinci yabancı transferini gerçekleştirdi.ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, 23 yaşındaki Amerikalı şutör guard ile Malik Newman ile her konuda anlaşma sağladı. Bursa ekibi, NBA'de Cleveland Cavaliers forması da giyen 1.90 boyundaki ABD'li şutör guard Malik Newman'ı kadrosuna kattı. U17 Dünya Şampiyonası'nda, ABD Milli Takımı ile turnuvanın MVP'si olan Newman, 2018 yılında Kansas'la NCAA şampiyonluğu yaşadı. Böylelikle Frutti Extra Bursaspor, Chris Jones'un ardından ikinci yabancı oyuncu transferini de gerçekleştirdi.