Frutti Extra Bursaspor - Nanterre: 102-92

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Sinan İşgüder (Türkiye), Gentian Cici (Arnavutluk), Arturas Sukys (Litvanya)

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Tevfik Akdamar 3, Xavier Munford 24, Lamar Peters 14, Can Maxim Mutaf 19, Kenny Kadji 7, Perry Jones 6, Malik Newman 9, Oğuz Savaş 20NANTERRE 92: Johhny Berhanemeskel 20, Damien Bouquet 10, Brian Conklin 10, Tyler Stone 16, Chris Warren 17, Ivan Fevrier 13, Florian Fortas, Alpha Kaba 6, Samuel Eyango-Dingo1.PERİYOT: 20-35DEVRE: 45-543.PERİYOT: 72-72

Frutti Extra Bursaspor, 7Days EuroCup D Grubu 10'uncu hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Fransa temsilcisi Nanterre'i 102-92'lik skorla mağlup ederek, Avrupa'daki ikinci galibiyetini aldı.Dün, TOFAŞ Spor Salonu'nda Nanterre'in ev sahipliğinde oynanan ve Frutti Extra Bursaspor'un 90-91'lik galibiyetiyle sonuçlanan erteleme maçının ardından, iki ekip bugün 10'uncu hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.Maça oldukça etkili başlayan Fransa temsilcisi, henüz 3'üncü dakikada skoru 2-12'ye getirdi. Damien Bouquet ile sayılar bulmaya devam eden Nanterre, Chris Warren'ın da sayı katkısıyla oyun üstünlüğünü sürdürdü. Aradaki fark giderek açılırken, bu bölümü Fransa temsilcisi 20-35'lik skor avantajıyla tamamladı.İkinci periyodun başında direnç gösteren Frutti Extra Bursaspor, üst üste bulduğu basketler sonrası 14'üncü dakika geride kalırken farkı da 4'e indirdi: 35-39. Ancak Berhanemeskel'in dış atış isabetiyle nefes alan Nanterre, Alpha Kaba ile yeniden oyun hakimiyetini ele geçirince fark yeniden açıldı. Devrenin bitimine 3 saniye kala Chris Warren'ın basketiyle Nanterre, soyunma odasına 45-54 önde girdi.Dönüşte, 25'inci dakikadan itibaren Oğuz Savaş'ın etkili pota altını oyunuyla birlikte toparlanan Frutti Extra Bursaspor, 26'ncı dakika geride kalırken farkı bir kez daha 4'e indirdi: 63-67. Chris Warren'ın dış atış isabetiyle Nanterre yine nefes alsa da, Perry Jones'un üst üste dış atış isabetleri sonucu skor 69-70'e geldi. Periyodun son anlarında da Kadji'nin üçlüğü sonrası kader periyoduna 72-72'lik eşitlikle girildi.Geriden gelerek ritim bulan Frutti Extra Bursaspor, kader periyodunun başında da etkili bir oyun ortaya koydu. Xavier Munford'un basketleri sonrası skor 79-74'e geldi. Her iki ekip de bir süre karşılıklı sayılar bulurken; üst üste Munford ve Can Maxim'in sayılarıyla Frutti Extra Bursaspor, skoru bir anda 92-83'e çekti. Kalan bölümlerde de oyun hakimiyetini sürdüren Frutti Extra Bursaspor, parkeden 102-92'lik skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Frutti Extra Bursaspor, Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etti.

- Bursa