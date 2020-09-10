Frutti Extra Bursaspor - Petkim Spor: 88-102

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Petkim Spor ile yeni sezon öncesinde Bursa'daki hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Mücadele, koronavirüs tedbirleri kapsamında TOFAŞ Spor Salonu'nda seyircisiz oynandı. İlk periyotta etkili bir görüntü çizen Frutti Extra Bursaspor, daha sonra rakibinin direnciyle karşılaşınca soyunma odasına 45-43 önde girdi. Dönüşte Petkim Spor, skor avantajını eline geçirirken son çeyrekte oyun hakimiyetini artırdı. Karşılaşmanın son bölümünde rahat bir oyun ortaya koyan Petkim Spor, parkeden 102-88'lik skorla galip ayrıldı.