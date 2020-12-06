Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 81-94

SALON: TOFAŞ Spor
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Halil BaldemirFRUTTI EXTRA BURSASPOR: Jerome Munford 13, Malik Newman 28, Oğuz Savaş 15, Can Maxim Mutaf 5, Metin Türen, Tevfik Akdamar 6, Perry Jones 9, Birkan Batuk 3, Ender Arslan 2PINAR KARŞIYAKA: Metecan Birsen 5, Raymar Morgan 7, Tony Taylor 11, Michael Henry 15, Garvey M Baye 8, Mahir Ağva 14, David Kennedy 19, Yunus Emre Sonsırma 8, Nusret Yıldırım 7, Çağatay Özkan, Arca Tülüoğlu, Onuralp Bitim1'İNCİ PERİYOT: 16-26İLK YARI: 33-51
3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-67
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor'u 94-81'lik skorla rahat yendi. İzmir temsilcisi, bu sonucun ardından lige 7'nci galibiyetini elde ederken, Bursa ekibi ise ligde üst üste 5'inci maçından da mağlup ayrıldı.
- Kaynak: DHA
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