Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 81-94 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 81-94

06.12.2020 18:21
Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 81-94, System.String[]

SALON: TOFAŞ SporHAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Halil BaldemirFRUTTI EXTRA BURSASPOR: Jerome Munford 13, Malik Newman 28, Oğuz Savaş 15, Can Maxim Mutaf 5, Metin Türen, Tevfik Akdamar 6, Perry Jones 9, Birkan Batuk 3, Ender Arslan 2PINAR KARŞIYAKA: Metecan Birsen 5, Raymar Morgan 7,...

SALON: TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Halil Baldemir

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Jerome Munford 13, Malik Newman 28, Oğuz Savaş 15, Can Maxim Mutaf 5, Metin Türen, Tevfik Akdamar 6, Perry Jones 9, Birkan Batuk 3, Ender Arslan 2PINAR KARŞIYAKA: Metecan Birsen 5, Raymar Morgan 7, Tony Taylor 11, Michael Henry 15, Garvey M Baye 8, Mahir Ağva 14, David Kennedy 19, Yunus Emre Sonsırma 8, Nusret Yıldırım 7, Çağatay Özkan, Arca Tülüoğlu, Onuralp Bitim1'İNCİ PERİYOT: 16-26İLK YARI: 33-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-67

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor'u 94-81'lik skorla rahat yendi. İzmir temsilcisi, bu sonucun ardından lige 7'nci galibiyetini elde ederken, Bursa ekibi ise ligde üst üste 5'inci maçından da mağlup ayrıldı.


Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 81-94

Frutti Extra Bursaspor, Pınar Karşıyaka, Kaan Büyükçil, Mehmet Şahin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 81-94 - Son Dakika Spor


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