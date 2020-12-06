Frutti Extra Bursaspor - Pınar Karşıyaka: 81-94

SALON: TOFAŞ Spor

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Halil Baldemir

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-67

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka, deplasmanda karşılaştığı Frutti Extra Bursaspor'u 94-81'lik skorla rahat yendi. İzmir temsilcisi, bu sonucun ardından lige 7'nci galibiyetini elde ederken, Bursa ekibi ise ligde üst üste 5'inci maçından da mağlup ayrıldı.