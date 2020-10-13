Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93 - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93

13.10.2020 22:19
Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93, System.String[]

SALON: TOFAŞHAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Munford, Newman 20, Can Maxim Mutaf 16, Kadji 11, Metin Türen 20, Tevfik Akdamar, Jones 2, Birkan Batuk 5, Ender Arslan 7, Oğuz Savaş, Hamilton 3PROMITHEAS...

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Robert Lottermoser (Almanya), Daniel Hierrezuelo (İspanya), Milos Koljensic (Karadağ)

FRUTTI EXTRA BURSASPOR: Munford, Newman 20, Can Maxim Mutaf 16, Kadji 11, Metin Türen 20, Tevfik Akdamar, Jones 2, Birkan Batuk 5, Ender Arslan 7, Oğuz Savaş, Hamilton 3PROMITHEAS PATRAS: Agbelese 9, Lountzis 3, Agravanis 10, Christodoulou 8, Miller 27, James 3, Faye 6, Mantzaris 5, Giannopoulos 17, Radicevic 51'İNCİ PERİYOT: 25-26İLK YARI: 43-463'ÜNCÜ PERİYOT: 59-685 FAUL: 37.50 Mantzaris (Promitheas Patras)

7Days EuroCup D Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'a 84-93 mağlup oldu.TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye Frutti Extra Bursaspor, etkili bir başlangıç yaparak 3'üncü dakika sonunda farkı 7'ye çıkardı: 10-3. Konuk ekibin molasına karşın ritmini koruyan ev sahibi, Malik Newman ve Daniel Hamilton'ın dış atış isabetleriyle birlikte 7'nci dakikada farkı 12'ye taşıdı: 25-13. Periyodun bitimine 2,5 dakika kala geri dönüşe imza atan Yunanistan temsilcisi, 13-0'lık yakaladığı seri ile birlikte bu bölümü 25-26'lık skorla önde kapadı.İkinci periyoda Metin Türen'in isabetleriyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, savunmada çözüm üretemeyince 15'inci dakika 36-36'lık eşitlikle geçildi. Bu bölümden sonra skor üstünlüğü sürekli olarak el değiştirirken, maçta etkili bir oyun ortaya koyan Ian Miller'ın sayılarıyla Promitheas Patras, soyunma odasına 43-46'lık skor avantajıyla girdi.Dönüşte de hücumda üretkenliğinde sorunlar yaşayan Frutti Extra Bursaspor, Ian Miller'ın üst üste sayılarına engel olamayınca, Yunanistan temsilcisi 25'inci dakikayı 45-57 önde geçti. Bu bölümde Malik Newman-Metin Türen ikilisiyle çözüm üretmeye çabalayan Frutti Extra Bursaspor, savunmada dengeyi kuramadı ve final periyoduna Promitheas Patras'ın 59-68'lik üstünlüğü ile başlandı.Direnç gösteren Frutti Extra Bursaspor, bu kez savunmasını sertleştirirken kısa sürede sonuç aldı. Metin Türen'in skorer oyunu ile birlikte, Malik Newman'ın dış atış isabeti sonrası fark 3'e indi: 72-75. Ancak Charis Giannopoulos'un sayısıyla yeniden hareketlenen Yunanistan temsilcisi, son dakikaya 77-83 önde girdi. Kalan bölümde serbest atışlarda da hata yapmayan Promitheas Patras, parkeden 84-93'lük skorla galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alırken, Frutti Extra Bursaspor sahasında oynadığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı.


Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93
Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93
Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93
Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93
Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93
Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93
Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93
Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93
Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93

Bursaspor, İspanya, Almanya, Patras, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor - Promitheas Patras: 84-93 - Son Dakika Spor

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