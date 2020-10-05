Frutti Extra Bursaspor Slovenya'ya gitti

Frutti Extra Bursaspor, 7 Days Euro Cup'ta çarşamba günü karşı karşıya geleceği Olimpija Ljubljana maçı için Slovenya'ya gitti.

7Days EuroCup'ta ilk deplasmanına Slovenya'da Olimpija Ljubljana karşısında çıkacak olan Frutti Extra Bursaspor, bu sabah İstanbul Yeni Havalimanı'ndan kalkan uçakla Başkent Ljubljana'ya gitti. Bursaspor kafilesinde tek isim eksikti. Eşi doğum yapacak olan Perry Jones'un kulüpten özel izin alarak ülkesi Amerika'ya gittiği belirtildi. Olimpija Ljubljana-Bursaspor karşılaşması çarşamba günü saat 19.30'da başlayacak. - BURSA