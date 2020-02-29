Frutti Extra Bursaspor - TEKSÜT Bandırma BK: 88-78

SALON: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Erşan Kartal , Özlem Yalman, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TEKSÜT BANDIRMA BK: Furkan Haltalı 4, Rıdvan Öncel 24, Erkan Yılmaz 6, Şehmus Hazer 19, Alperen Şengün 15, Sadık Emir Kabaca 8, Atakan Erdek

1'İNCİ PERİYOT: 18-23

DEVRE: 46-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-67

ING Basketbol Süper Ligi'nde Frutti Extra Bursaspor , evinde TEKSÜT Bandırma BK'yı 88-78 yendi.

Mücadelenin ilk sayıları TEKSÜT Bandırma BK'dan gelirken, ilk 5 dakika konuk ekibin 8-6'lık üstünlüğü ile geçildi. Yerli oyuncuları Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer ve Alperen Şengül ile sayılar üreten Bandırma temsilcisi, ilk periyodu 23-18'lik skor avantajıyla tamamladı.

İkinci periyoda Ender Arslan'ın dış atış isabetiyle başlayan Frutti Extra Bursaspor, Gian Lopez ve Gabriel Olaseni ile bulduğu basketlerle farkın açılmasına izin vermedi. Periyodun sonlarına doğru hücumda ritmini bulan ev sahibi, Ender Arslan ve Perry Jones'un basketleri sonrası soyunma odasına 46-45 önde gitti.

Üçüncü periyodun başında yeniden oyun üstünlüğünü eline alan Bandırma ekibi, Rıdvan Öncel'in dış atış isabetiyle 27'nci dakikayı 65-57 önde geçti. Frutti Extra Bursaspor, bir kez daha farkı azaltırken, final periyoduna önde giren taraf 67-63'lük skorla TEKSÜT Bandırma BK oldu.

Yeniden maça tutunan Frutti Extra Bursaspor, Christopher Jones 'un basket faulü ile 72-70 öne geçti. Son 5 dakikalık dilime de 76-72'lik skor avantajıyla giren Bursa temsilcisi, son anları taktik savaşı şeklinde geçen zorlu mücadelede hata yapmadı. Son saniyede gelen Ender Arslan'ın üçlüğü maçın skorunu belirlerken; Frutti Extra Bursaspor, sahasında TEKSÜT Bandırma BK'yı 88-78 mağlup etti.

- Bursa