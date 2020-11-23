Frutti Extra Bursaspor'da Tutku Açık ile yollar ayrıldı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor'da başantrenör Tutku Açık ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Frutti Extra Bursasporumuzda başantrenör olarak göreve getirilen Tutku Açık ile yollarımız karşılıklı yapılan görüşmeler neticesinde ayrılmıştır. Açık'a verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, kendisine antrenörlük kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Frutti Extra Bursaspor, bu sezon ligde çıktığı 8 maçın 5'ini kaybederken, son 3 lig maçından da üst üste yenilgi ile ayrıldı.

Yeşil beyazlılar, 7Days EuroCup'ta da çıktığı 6 maçını da kaybetti.