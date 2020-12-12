Frutti Extra Bursaspor'un Anadolu Efes maçına korona virüs engeli - Son Dakika

Frutti Extra Bursaspor'un Anadolu Efes maçına korona virüs engeli

12.12.2020 10:52
Frutti Extra Bursaspor'un Anadolu Efes maçına korona virüs engeli, System.String[]

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor, yaptığı açıklamada 4 oyuncusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Frutti Extra Bursaspor, yaptığı açıklamada 4 oyuncusunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yeşil-beyazlı ekipte vaka sayısı 6'ya yükselince yarın oynanması planlanan Anadolu Efes müsabakası da ertelendi.

Frutti Extra Bursaspor'da Covid-19 vaka sayısı yükselmeye devam ediyor. Daha önce yapılan testlerin sonucunda hali hazırda 2 oyuncusunda korona virüs sonucu pozitif çıkan yeşil-beyazlı kulüpten yeni açıklama geldi. Bursaspor'da 4 yeni pozitif vakanın daha olduğu bildirildi. Yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüz tarafından 11 Aralık Cuma günü yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 4 oyuncumuzun daha sonucunun pozitif olduğu bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Testi pozitif çıkan oyuncularımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştı. Spor kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Frutti Extra Bursaspor, ING Basketbol Süper Ligi 12'inci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Anadolu Efes'le saat 17.30'da karşılaşacaktı. Ancak Bursaspor'da vaka sayısının 6'ya yükselmesi sebebiyle maç ertelendi. Basketbol Süper Ligi'nin resmi hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "ING Basketbol Süper Ligi 12. haftasında oynanması planlanan Anadolu Efes-Frutti Extra Bursaspor maçı, Frutti Extra Bursaspor'un 6 oyuncusunda karantina uygulaması başlatılması sebebiyle, Basketbola Dönüş Protokolü'ne göre ileri bir tarihte oynanacaktır" ifadeleri yer aldı.

-İHA-

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Frutti Extra Bursaspor'un Anadolu Efes maçına korona virüs engeli - Son Dakika Spor


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