Frutti Extra Bursaspor'un ULEB Avrupa Kupası'ndaki 2 maçı ertelendi

ULEB Avrupa Kupası'nda oynanması planlanan 4 karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Frutti Extra Bursaspor'un Nanterre 92 ve Promitheas maçları, yeşil-beyazlı kulüpte görülen Kovid-19 vakaları sebebiyle yapılamayacak.

Virtus Segafredo Bologna-Morabanc Andorra ve JL Bourg-Umana Reyer Venice karşılaşmalarının da Kovid-19 engeline takıldığı belirtildi.

Müsabakaların daha sonra belirlenecek bir tarihte oynanacağı kaydedildi.