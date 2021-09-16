Frutti Extra Cup: Aliağa Petkim Spor: 73 Semt 77 Yalovaspor: 68

Frutti Extra Cup'un ikinci gününün ilk maçında Aliağa Petkim Spor ile Semt 77 Yalovaspor karşı karşıya geldi. Müsabaka 73-68 skorla Aliağa Petkim Spor lehine sonuçlandı.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Mehmet Keseratar xxx, Duhan Köyiçi xx, Çağrı Hekimoğlu xx
Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger x 6, Justin Wright Foreman xxx 15, Darko Palninic x 6, Metehan Akyel xx 11, Gary Browne xx 9, Erol Can Çinko xx 5, Nusret Yıldırım xxx 16, Peyton Aldridge xx 5
Başatrenör: Can Sevim
Semt 77 Yalovaspor: Glenn Miller Cosey xxx 14, Lamont da Sean Jones xx 8, Oğulcan Baykan x 0, Wendell Kerry Williams JR xx 7, Can Altındağ xxx 14, Alexandre Pierre Louis Chassang x 2, Marcus Andrew Lee xx 12, Mert Celep xx 6, Doğan Şenli x 5
Başatrenör: Halit Recep Hakan Yavuz
1. Periyot: 25-17 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
Devre: 37-34 (Semt 77 Yalovaspor lehine)
3. Periyot: 54 -51 (Semt 77 Yalovaspor lehine) - BURSA
Kaynak: İHA
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