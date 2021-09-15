4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup başladı. Açılış karşılaşmasında Darüşşafaka, Aliağa Petkim Spor'u 72-64 mağlup etti.
Bursa Nilüfer Barış Salonu'nda 4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup heyecanı başladı. 6 takımın yer aldığı turnuvanın ilk maçı Darüşşafaka ile Aliağa Petkim Spor arasında oynandı. Darüşşafaka müsabakayı 72-64 kazandı. Turnuva cumartesi günü sona erecek.
Salon: Nilüfer Barış Spor Salonu
Hakemler: Kerem Baki xx, Mehmet Karabilecen xx, Murat Ciner xx
Darüşşafaka: Gabriel Olaseni x 6, Troy Caupain xx 12, Isaiah Pineiro xx 9, Eray Akyüz xx 9, Doğuş Özdemiroğlu xxx 14, Troy Selimşav x 4, Can Maxim Mutaf x 2, Sinan Güler x 0, Ragıp Berke Atar x 4, Nathan Boothe xxx 12
Başantrenör: Burak Selçuk Ernak
Aliağa Petkim Spor: Demtrius Gonger x 4, Justin Wright Foreman xxx 13, Darko Palninic xxx 14, Metehan Akyel x 1, Gary Browne xx 10, Erol Can Çinko xx 8, Nusret Yıldırım x 8, Peyton Aldridge x 6
Başatrenör: Can Sevim
1. Periyot: 26-17 (Darüşafaka lehine)
Devre: 41-35 (Darüşşafaka lehine)
3. Periyot: 56-50 (Darüşşafaka lehine) - BURSA
Kaynak: İHA
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