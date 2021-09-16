Bursa Nilüfer Barış Salonu'nda 4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup heyecanı başladı. 6 takımın yer aldığı turnuvanın ilk maçı Darüşşafaka ile Aliağa Petkim Spor arasında oynandı. Darüşşafaka müsabakayı 72-64 kazandı. Turnuva cumartesi günü sona erecek.

4 gün sürecek olan Frutti Extra Cup başladı. Açılış karşılaşmasında Darüşşafaka, Aliağa Petkim Spor 'u 72-64 mağlup etti.

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