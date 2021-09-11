Frutti Extra Cup heyecanı başlıyor

Almanya 'dan Alba Berlin 'in yanı sıra Türkiye 'den Frutti Extra Bursaspor , Darüşşafaka Tekfen, Aliağa Petkim , Semt 77 Yalovaspor ve Yukatel Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket takımları, turnuvada şampiyonluk için parkeye çıkacak.

Yeni sezon öncesinde Bursa 'da, 15-18 Eylül tarihlerinde Frutti Extra Cup heyecanı yaşanacak. Frutti Extra Bursa spor 'un ev sahipliğinde Barış Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadelelerde toplam 6 takım mücadele verecek.

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