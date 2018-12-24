Fsm Bulvarı Kaldırım Genişletme Çalışmaları Tüm Hızı İle Sürüyor

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Kaldırım genişletme çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.

Şehir içi trafik düzenleme çalışmaları kapsamında tek yön olan Fatih Sultan Mehmet Bulvarında parklanma ve şerit ihlali yapan araçların tek yönde ilerlemesi için yapılan çalışma sona yaklaştı.

FSM Bulvarı esnafı tarafından mutluluk ile karşılanan kaldırım genişletme çalışmalarında araçların yanlış park etme ve trafik yön ihlalini ortadan kaldıracak çalışmayı başlattığı için ilçe esnafı Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'a teşekkür ettiler.