Son Dakika Haberleri: FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
Son Dakika Güncel Haber

FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu

58 dakika önce

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı.

FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu, System.String[]
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu. 
52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa- Asya istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı  Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek. 


 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:10 Kaynak: DHA
Asya, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal medya kampanyası sonuç verdi! Eren Bülbül'ün ismi SİHA'lara verildi Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı Bursa'da evinden kötü koku gelen kişi, asılı halde ölü bulundu Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan ünlü damat adayı Melih Erdem, tekipçilerinden özür diledi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 08:08:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FSM'de 4 şerit kapatıldı, trafik oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]