FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU
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FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU(havadan görüntülerle)Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ-Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Hasan YILDIRIM / İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı.
DHA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:38 Kaynak: DHA
İSTANBUL -FSM'DE 4 ŞERİT KAPATILDI, TRAFİK OLUŞTU(havadan görüntülerle)
Haber-Kamera: İdris TİFTİKÇİ-Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Hasan YILDIRIM/ İSTANBUL DHA Fatih Sultan Mehmet
(FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe bu gece kapatıldı. Köprüde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun trafik oluştu.
52 gün çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprünün Avrupa- Asya
istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak, trafik akışı Asya-Avrupa istikametinde 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanıyor. Avrupa-Asya istikametindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki 4 şeridi kapatılarak çalışmalar devam edecek.
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