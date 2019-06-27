Son Dakika Haberleri: FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR (1)
Son Dakika Güncel Haber

FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR (1)

50 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.

FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR (1), System.String[]

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında köprüdeki eski asfalt ekipler tarafından kazınıyor.
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. 52 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazınıyor. Kazıma işlemi sona erdiğinde asfaltlama yapılacak.

Görüntü dökümü:
--------------
-Köprüde devam eden çalışmalar
-Genel ve detaylar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
Fatih Sultan Mehmet, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım yoğunluğu İSTANBUL- FSM'DEKİ ÇALIŞMA, AVRASYA TÜNELİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTURDU Rotasyon mağduru MEB şube müdürleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Lütfen bu sese kulak verin Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı! Şiddetli şekilde geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 17:28:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]