FSM'DE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR (1)
50 dakika önce
Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor.
Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:38 Kaynak: DHA
(FSM) Köprüsü'ndeki asfalt yenileme çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında köprüdeki eski asfalt ekipler tarafından kazınıyor. Fatih Sultan
Mehmet (FSM) Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle dün gece 4 şerit trafiğe kapatıldı. 52 gün sürecek çalışmalar kapsamında ilk aşamada köprüdeki mevcut asfalt ekipler tarafından kazınıyor. Kazıma işlemi sona erdiğinde asfaltlama yapılacak.
Görüntü dökümü:
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-Köprüde devam eden çalışmalar
-Genel ve detaylar
- İstanbul
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bakım yoğunluğu
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