Son Dakika Haberleri: FSM'de çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak
Son Dakika Ekonomi Haber

FSM'de çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak

38 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran-17 Ağustos döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak.

FSM'de çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak , System.String[]
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran-17 Ağustos döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:43 
Fatih Sultan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FSM'de çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]