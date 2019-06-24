FSM'de çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak
38 dakika önce
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran-17 Ağustos döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak.
Fatih Sultan Mehmet
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:43
Köprüsü'nde 27 Haziran-17 Ağustos döneminde gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatılacak.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 4 şerit trafiğe kapatılacak
İşte İstanbul seçimi sonrası dolarda son durum
Melih Gökçek'ten İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'na tebrik mesajı
Özge Ulusoy, İstanbul seçiminin ardından yaptığı paylaşımla çok konuşuldu!