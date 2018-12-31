Fsm'de Çınarlara Kış Bakımı

Çalışmalar kapsamında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın her iki yönünde bulunan toplam 570 çınar ağacında budama yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, ekipleri kentin tüm yeşil alanlarını kışa hazırlıyor. Bir taraftan park, bahçe, meydan ve refüjlerdeki yazlık içeklerin yerini kışlık çiçekler alırken, diğer taraftan da ağaçlarda kış bakımı yapılıyor. Çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi FSM Bulvarının her iki yanında bulunan 570 çınar ağacında kış budaması yapıldı. Bulvarın görsel kimliğinin daha ön plana çıkarılması hedefiyle Paris'in dünyaca ünlü caddesi Şanzelize'de olduğu gibi dikdörtgen formunda budama gerçekleştirildi.