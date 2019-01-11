Son Dakika Haberleri: Fsm'de Dehşet Anları Kamerada: Makas Atarak Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuldu

Fsm'de Dehşet Anları Kamerada: Makas Atarak Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuldu

1 saat önce

İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.

Fsm'de Dehşet Anları Kamerada: Makas Atarak Takla Atan Otomobilden Sağ Kurtuldu, System.String[]
İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde makas atarak ilerleyen otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Sürücü takla attıktan sonra bir süre sürüklenen otomobilden sürünerek çıkarak şans eseri sağ kurtuldu. O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Makas atarak ilerleyen 34 LB 5301 plakalı otomobil, aralarından geçerken otomobil ile kamyonete çarparak sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Ters dönen otomobil, bir süre sürüklendikten sonra durabildi. Sürücü sürünerek kendi imkanlarıyla camdan dışarı çıktı. Şans eseri sağ kurtulan sürücü, koşarak kaza yapan aracından uzaklaştı.

O anlar arkadan gelen bir otomobildeki kameraya saniye saniye yansıdı. 

Görüntü Dökümü:

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Otomobil kamerası

-Makas atarak ilerleyen otomobil

-Otomobil ile kamyonetin arasından geçmeye çalışması

-Otomobil ile kamyonete çarparak takla atması

-Ters döndükten sonra yerde sürüklenmesi

-Sürücünün sürünerek otomobilden çıkması

-Koşarak uzaklaşması

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

DHA, Fatih Sultan, 3. Sayfa
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