Son Dakika Haberleri: FSM'de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede
Son Dakika 3. Sayfa Haber

FSM'de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

50 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FSM'de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahısların bir bagaj dolusu suç dosyası bulunduğu görüldü.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 6 ay içerisinde İstanbul genelinde meydana gelen lüks markalı araçlardan konsol, joystick ve benzeri yedek parça ve aksesuar çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde ve hırsızların kaçış güzergahları üzerinde gerçekleştirilen teknik takip neticesinde şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit eden ekipler, şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.


FSM Köprüsü kapatıldı, operasyon gerçekleştirildi


Ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru seyir halinde oldukları görülen şahısları yakalamak için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü şüphelilerin geçişleri esnasında trafiğe kapatarak operasyonu gerçekleştirdi. Yolun kapalı olduğunu gören şüpheliler polisten kaçmaya çalıştı ancak, ekipler şahısları köprü çıkışında kıskıvrak yakaladı.


Bir bagaj dolusu suç dosyası


Gözaltına alınarak emniyete götürülen Hünkar K.'nin (27) 64, Onur E.'nin (26) 76, aynı gün gerçekleştirilen bir başka operasyonla gözaltına alınan Fatih R.'nin (25) ise 48 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.


Lüks araçlardan çaldıkları yedek parçaları yarı fiyatına satmışlar


İstanbul genelinde, lüks markalı araçların içerisinde bulunan konsol, joystick gibi değerli yedek parça ve aksesuarları çalan şahısların, çaldıkları parçaları piyasa fiyatının yarı fiyatına satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.


Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Fatih Sultan, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Açılışını Erdoğan'ın yaptığı parkın içler acısı hali yürek burktu
Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 11:57:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FSM'de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]