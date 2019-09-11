Son Dakika Haberleri: FSM'de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede
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FSM'de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede

37 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FSM'de gözaltına alınan hırsızlar bir bagaj dolusu suç dosyasıyla adliyede, System.String[]

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alınan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansırken şahısların bir bagaj dolusu suç dosyası bulunduğu görüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 6 ay içerisinde İstanbul genelinde meydana gelen lüks markalı araçlardan konsol, joystick ve benzeri yedek parça ve aksesuar çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde ve hırsızların kaçış güzergahları üzerinde gerçekleştirilen teknik takip neticesinde şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı tespit eden ekipler, şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

FSM KÖPRÜSÜ KAPATILDI, OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ekipler, geçtiğimiz cumartesi günü Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na doğru seyir halinde oldukları görülen şahısları yakalamak için Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü şüphelilerin geçişleri esnasında trafiğe kapatarak operasyonu gerçekleştirdi. Yolun kapalı olduğunu gören şüpheliler polisten kaçmaya çalıştı ancak, ekipler şahısları köprü çıkışında kıskıvrak yakaladı.

BİR BAGAJ DOLUSU SUÇ DOSYASI

Gözaltına alınarak emniyete götürülen Hünkar K.'nin (27) 64, Onur E.'nin (26) 76, aynı gün gerçekleştirilen bir başka operasyonla gözaltına alınan Fatih R.'nin (25) ise 48 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

LÜKS ARAÇLARDAN ÇALDIKLARI YEDEK PARÇALARI YARI FİYATINA SATMIŞLAR

İstanbul genelinde, lüks markalı araçların içerisinde bulunan konsol, joystick gibi değerli yedek parça ve aksesuarları çalan şahısların, çaldıkları parçaları piyasa fiyatının yarı fiyatına satarak kazanç elde ettikleri belirlendi.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(İHA)

Fatih Sultan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:15 Kaynak: İHA
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