FSM'DE İLK 4 ŞERİDİN ASFALTI DÖKÜLDÜ
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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda kapatılan dört şeridin son kat asfaltı atılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 11:45 Kaynak: DHA
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda kapatılan dört şeridin son kat asfaltı atılıyor. Dökülen asfalt silindirlerle eziliyor. Asfaltın kurumasının ardından şeritler çizilecek ve yenilenen 4 şerit kullanıma açılacak. Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmaları sürüyor. Köprünün Ankara
yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş makineleri ile tamamen temizlenerek kazındıktan sonra iki ayrı izolasyon malzemesiyle kaplanmıştı. Ardından köprüye ilk asfalt tabakası serilmişti. Köprüde bu çalışmaların ardından son kat asfalt atılmaya başlandı. Asfalt döküm makineleri ve arkadasın da silindirlerle Avrupa
yakasından Anadolu yakasına doğru köprü üzerine asfaltlama yapıldı. Asfaltlama çalışmalarının ardından köprü üzerinde şerit çizme çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Bu çalışmaların tamamlanmasının ardından kapatılan şeritler trafiğe açılacak, ancak bu kez Edirne
istikametinde bulunan 4 şerit eş zamanlı olarak trafiğe kapatılacak. Bu yönde de aynı çalışmalar yapılacak
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