Son Dakika Haberleri: Fsm'de İntihar Teşebbüsü Trafiği Kilitledi

Fsm'de İntihar Teşebbüsü Trafiği Kilitledi

1 saat önce

FSM'de intihar teşebbüsü trafiği kilitlediİSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir şahıs intihar teşebbüsünde bulundu.

Fsm'de İntihar Teşebbüsü Trafiği Kilitledi, System.String[]
FSM'de intihar teşebbüsü trafiği kilitledi

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde bir şahıs intihar teşebbüsünde bulundu. Köprü üzerindeki teşebbüs nedeniyle Ankara istikametinde trafik durma noktasına geldi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelen 30 yaşlarında bir erkek şahıs korkuluklara çıkarak intihar teşebbüsünde bulunduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Müzakereci Polis Timinden memur gelerek intihar teşebbüsünde bulunan şahsı ikna çalışmalarına başladı. Bunun yanı sıra Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti ve Sahil Güvenlik ekipleri de şahsın atlama ihtimali üzerine denizde önlem aldı.
FSM Köprüsü üzerindeki gerçekleşen intihar teşebbüsü nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. İntihar etmek isteyen şahsı görerek yavaşlayan sürücüler nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

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