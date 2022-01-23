FSM'de okul servisi tuzlama aracına çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu sabah köprüde Avrupa Yakası'na seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen okul servisi, belediyenin tuzlama aracına arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SERVİS ŞOFÖRÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yapılan incelemede, servis sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

TRAFİK OLUŞTU

Kaza nedeniyle köprüde Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu oluştu. Belediye ekipleri temizlik çalışması yaparken, kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.