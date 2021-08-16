FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarak ilerlediği öne sürülen kamyonet şoförü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Peşine takılan polisten kurtulmak için TEM Otoyolu'nda ters yönde ilerleyen kamyonet diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Trafik polisleri, dün saat 14.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde makas atarak ilerlediği iddia edilen kamyonet şoförünü durdurmak istedi. Polisin uyarısını dikkate almayan şoför, yoluna hızla devam etti. Motosikletli trafik polisleri aracın peşine düştü. Ekipler daha sonra kamyonetin önüne geçerek yolunu kesmek istedi. Polisten kaçmak isteyen kamyonet şoförü, Beykoz TEM Otoyolu'nda ters yöne girerek yaklaşık 600 metre ilerledikten sonra Kavacık Sapağı'ndan içeri girdi. Trafikte bulunan diğer araç sürücüleri korku dolu anlar yaşadı. Trafiktekiler korna çalarak duruma tepki gösterdi. Ekipler kamyoneti bir süre kovaladıktan sonra araç gözden kayboldu. O anlar sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Kamyonetin plakasını tespit eden polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Sürücüye 'dur ihtarına uymamak', 'ters şeritte ilerlemek', 'makas atmak' ve 'tehlikeli şerit değiştirmek'ten cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

"TERS İSTİKAMETTE ÜZERİMİZE DOĞRU GELMEYE BAŞLADI"

O anlara şahit olan bir sürücü, "Biz Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde giderken araçla polisin tartıştığını gördük. Bir süre tartıştılar ve polis kenara çekmesini söyledi. Ama araç kenara çekmedi. Biraz daha ilerledikten sonra polis motorlu olduğu için ileri gidip yolu kapattı. Bunlar da fark edince ters istikamette üzerimize doğru gelmeye başladı. Bayağı bir korkutucuydu." dedi.