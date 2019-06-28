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FSM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1)

1 saat önce

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1), System.String[]

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. 

Görüntü Dökümü:
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-Köprü girişinde oluşan trafik
-Detaylar
 


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
Fatih Sultan, DHA, Güncel
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