FSM'DE TRAFİK YOĞUNLUĞU (1)
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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHAFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:53 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Köprü girişinde oluşan trafik
-Detaylar
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