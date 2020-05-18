FSM'DE YASAĞIN 3. GÜNÜNDE DENETİMLER SÜRÜYOR - Son Dakika

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Rahatsızlığı nedeniyle bebek sahibi olamayacağını söyleyen Larissa Gacemer'e eşinden destek: Sen bana yetersin

Lerzan Mutlu, ayaklarını görmek için para teklif eden hayranına sert çıktı

Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana