Son Dakika Haberleri: FSM'deki asfaltlama çalışmaları sürüyor
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FSM'deki asfaltlama çalışmaları sürüyor

16 dakika önce

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün başlayan asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

FSM'deki asfaltlama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA - FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün başlayan asfaltlama çalışmaları aralıksız sürüyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde dün gece Avrupa'dan Anadolu Yakası'na geçiş istikameti kapatıldı. Köprüde, asfaltlama ve onarım-bakım çalışmaları başladı. Çalışmalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren köprüde ve her iki yakada da trafik yoğunluğu yaşandı. Yoğunluk gün boyunca sürdü. Gece saatlerinde ise iki yakada da yoğunluk azaldı ve trafik normale döndü. Sadece, köprü üzerinde araç trafiği gözlenirken, ekipler çalışmalarına 3 vardiya şeklinde aralıksız devam ediyor.
FSM'deki asfaltlama çalışmaları, 27 Haziran -17 Ağustos tarihleri arasında sürecek. 4 şeridin kapalı olduğu köprüde, ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak.


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:08 Kaynak: DHA
Avrupa, Anadolu Yakası, Fatih Sultan, DHA, Güncel
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