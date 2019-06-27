FSM'deki bakım nedeniyle 15 temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk (HAVADAN)
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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,DHA-FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluştu.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:24 Kaynak: DHA
Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL,DHA-FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluştu.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlayan asfaltlama çalışması nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı. 17 Ağustos tarihine kadar ulaşım 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak sağlanacak. FSM'deki çalışmalar nedeniyle sürücüler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yöneldi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nde yoğunluk yaşanıyor. Avrasya Tüneli'ni kullanmak isteyen araçların oluşturduğu trafik Uzunçayır'dan başlarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmak isteyen araçların oluşturduğu trafik ise Fikirtepe'den başlıyor. Yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.
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