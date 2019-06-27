Son Dakika Haberleri: FSM'deki çalışma 17 Ağustos'ta sona erecek
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FSM'deki çalışma 17 Ağustos'ta sona erecek

1 saat önce

KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle FSM'deki bazı şeritler trafiğe kapatıldı.

FSM'deki çalışma 17 Ağustos'ta sona erecek, System.String[]
KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle FSM'deki bazı şeritler trafiğe kapatıldı. İki etap halinde yürütülen çalışmaların, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:03 
17 ağustos, Ekonomi
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