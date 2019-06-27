FSM'deki çalışma 17 Ağustos'ta sona erecek
1 saat önce
KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle FSM'deki bazı şeritler trafiğe kapatıldı.
KGM tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışması nedeniyle FSM'deki bazı şeritler trafiğe kapatıldı. İki etap halinde yürütülen çalışmaların, 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:03
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