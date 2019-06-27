Son Dakika Haberleri: FSM'deki çalışma Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluşturdu
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FSM'deki çalışma Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluşturdu

1 saat önce

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle 4 şerit trafiğe kapatıldı.

FSM'deki çalışma Avrasya Tüneli'nde yoğunluk oluşturdu, System.String[]
FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışmaları nedeniyle  4 şerit trafiğe  kapatıldı. Alternatif olarak Avrasya Tüneli'ni kullanan sürücüler yoğunluğa neden oldu.
FSM'deki yoğunluk nedeniyle araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'ne yönlenmesi trafiği iyice kilitledi. Valilik, Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde trafik yoğunluğundan sürücülerin mağdur olmamaları için alternatif güzergahları (Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri) kullanmalarını istedi. Valiliğin uyarısı ile Avrasya Tüneli'ne yönelen sürücüler ise Anadolu Yakasından Avrupa Yakasına geçiş yönünde Uzunçayır'dan başlayan bir kuyrukla karşılaştı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:57 Kaynak: DHA
Fatih Sultan Mehmet, Avrasya Tüneli, Güncel
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