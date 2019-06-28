Son Dakika Haberleri: FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor
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FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor

44 dakika önce

Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor,FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gündür 4 şerit trafiğe kapalı.

FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor, System.String[]

Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor,
FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gündür 4 şerit trafiğe kapalı. Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 18.00 sıralarında yüzde 56 olarak ölçüldü.


Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 06:30 Kaynak: DHA
DHA, Güncel
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