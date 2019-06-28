FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor

Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL DHA- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları trafik yoğunluğuna yaşanıyor,

FSM Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle 2 gündür 4 şerit trafiğe kapalı. Çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 18.00 sıralarında yüzde 56 olarak ölçüldü.