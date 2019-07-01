Son Dakika Haberleri: FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor
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FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor

1 saat önce

FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

FSM'deki çalışma trafik yoğunluğuna neden oluyor, System.String[]
FATİH  Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle  trafik yoğunluğu yaşanıyor. Çalışmaların sürdürülebilmesi için köprüde 4 şerit trafiğe kapalı tutuluyor.

FSM Köprüsü'nde asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde de yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk yaşanıyor. Metrobüs duraklarında da yoğunluk yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 42 olarak ölçüldü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:47 Kaynak: DHA
İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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