Son Dakika Haberleri: FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR
Son Dakika Güncel Haber

FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR

15 dakika önce

- METROBÜSLERDEKİ SABAH YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR, System.String[]

- METROBÜSLERDEKİ SABAH YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

Haber-Kamera: - Cengiz ÇOBAN-Zeki GÜNAL-Çağrı ÇALIŞKAN- İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA  - FATİH Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde devam eden asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.
FSM'deki çalışmalar kapsamında asfalt kazıma işlemi devam ederken, köprü girişlerinde yoğunluk oluştu. Sürücülerin alternatif yollara yönelmesiyle 15 Temmuz Şehitler köprüsünde de yoğunluk oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentteki yoğunluk saat 08.30 sıralarında yüzde 40 olarak ölçüldü. Çalışmaları nedeniyle 6 gündür FSM'de 4 şerit trafiğe kapalı.
Öte yandan Altuniza'de de metrobüs duraklarındaki sabah yoğunluğu havadan da görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:
----------------------
-FSM'deki çalışmalar
-Oluşan yoğunluk 
-HAVADAN görüntüyle köprü ve çevresindeki yoğunluk
-15 Temmuz Şehitler köprüsündeki yoğunluk
-Metrobüslerdeki yoğunluk


Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:33 Kaynak: DHA
İstanbul, Sabah, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hong Kong'da protestocular Yasama Meclisini istila etti İETT araçlarında unutulan eşyalar satışa çıkartılıyor Serdar Ortaç'tan karısı hakkında açıklama: Ben karımı değiştirmem Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Silahı böyle saklamışlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 09:48:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FSM'DEKİ ÇALIŞMA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA NEDEN OLUYOR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]