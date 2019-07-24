FSM'DEKİ ÇALIŞMALAR GECE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde süren çalışmalar gece havadan görüntülendiFatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 28. gününde devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:49 Kaynak: DHA
/ İstanbul DHA
- FATİH Sultan Mehmet Köprüsü (FSM)'nde süren çalışmalar gece havadan görüntülendi Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışmaları 28. gününde devam ediyor. İlk etapta Ankara
istikametinde başlayan çalışmalar, şu anda Edirne
istikametinde devam ediyor. Yapılan çalışmalarda, bozulan asfalt iş makineleri ile kazınarak temizleniyor. İki ayrı izolosyan malzemesinin kullanıldığı çalışmalarda, köprü üzerine özel asfalt atılacak. Köprüdeki çalışmaların Kurban Bayramı
öncesi tamamlanması bekleniyor
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