Son Dakika Haberleri: FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR; SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Son Dakika Güncel Haber

FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR; SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

40 dakika önce

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) başlatılan çalışmalarda sona yaklaşılıyor. Köprüde çalışmaların sürdüğü Edirne istikametinde 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı. Köprünün Anadolu yakasına yakın bölümünde ise izolasyon malzemesiyle kaplama işlemi tüm hızıyla sürüyor. Köprünün Kurban bayramından önce trafiğe açılması bekleniyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran 2019 tarihinde başlayan asfalt yenileme çalışmalarında artık sona yaklaşılıyor. Köprünün Edirne istikametinde trafiğe kapatılan 4 şeritte ilk kat asfalt atılmaya başlandı. Avrupa yakasından itibaren başlayan ilk kat asfaltlama çalışmalarında bu sabah itibariyle yaklaşık 500 metrelik bölüm tamamlandı. Köprünün üzerinin iki kat izolasyon malzemeleriyle kaplama işleminde ise yüzde 50'lik kısım bitti. Köprü üzerindeki çalışmaların 3 vardiya halinde 24 saat aralıksız devam ettiği belirtildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada köprünün planlanan tarihten daha önce Kurban bayramı öncesinde trafiğe açılacağını söylemişti.
FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR; SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Fatih Sultan, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız Bingöl'de mavi ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:07:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FSM'DEKİ ÇALIŞMALARDA SONA YAKLAŞILIYOR; SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]