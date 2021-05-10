İSTANBUL-FSM KÖPRÜSÜ'NDE ÖN TEKERİNİ KALDIRIP İLERLEYEN MOTOSİKLETLİ KAZADA HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, motosikletin ön tekerini kaldırarak gitmeye çalıştığı sırada kaza yapan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde(FSM) gece saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 DSU 607 plakalı motosikleti kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü, Ankara istikametinde motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemeye çalıştığı sırada kaza yaptı. Kaza sonrası motosiklet köprü üzerinde yaklaşık 250 metre sürüklenirken, sürücü ise köprü korkulukları ile bariyer arasına savrularak ağır yaralandı. Köprüde görevli koruma polis ekipleri kazanın olduğunu görünce durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaza sonrası ikinci bir kaza yaşanmaması nedeniyle polis ekipleri köprüde önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından sürücünün cansız bedeni ambulans ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza sonrası sürüklenen motosiklette çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis ekipleri yolu tamamen araç geçişine açtı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.