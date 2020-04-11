FSM'DEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

FSM'DEKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
6 saat önce
İSTANBUL'da trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olah Fatih Sultan Mehmet köprüsü sokağa çıkma yasağının ardından bu sabah görüntülendi.
İSTANBUL'da trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olah Fatih Sultan Mehmet köprüsü sokağa çıkma yasağının ardından bu sabah görüntülendi. Boş kalan köprüde ara sıra araçların geçtiği görüldü
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 09:17 Kaynak: DHA
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