Son Dakika Haberleri: FSM'den atlayan kişi yaşamını yitirdi
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FSM'den atlayan kişi yaşamını yitirdi

47 dakika önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yaşandı. İsmi henüz tespit edilemeyen 45-50 yaşlarındaki bir kişi köprüye çıkarak intihar etti. Olay sonrası bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi boğazda inceleme yaparak cesedi buldu. Ölen kişinin cenazesi sahile çıkarıldı. Ceset üzerinde olay yeri ekiplerinin inceleme yaptığı sırada meraklı vatandaşlar da ekiplerin çalışmasını film izler gibi izledi. Polis ekipleri de çevredeki vatandaşların cesedi görmemesi için olay yeri etrafına branda çekti. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.


Fatih Sultan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 01:28 Kaynak: DHA
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