Fsm Hastanesinin Merkez Laboratuvarından Koku Yayılması

FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin merkez laboratuvarından yoğun koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin merkez laboratuvarından yoğun koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesi merkez laboratuvarından koku yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Haber üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yangın olmadığını ve kokunun yayıldığını belirledi.



Bunun üzerine olay yerine yayılan kokunun belirlenmesi için itfaiyenin kimyasal aracı sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme yapan itfaiye ekiplerinin, tehlikeli bir bulguya rastlamadığı öğrenildi.

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