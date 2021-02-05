FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü'nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı

FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü'nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü nedeniyle mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi.

FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü'nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü nedeniyle mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü adına farkındalığı arttırmak amacıyla mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi. Gece boyunca aydınlatılan köprü manzarası Rumeli Hisarı ve Sarıyer sahil yolundan görüntülendi.

Fatih, Genel, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Genel › FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü'nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı - Son Dakika

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