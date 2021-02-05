FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü'nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı - Son Dakika

FSM Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü'nde mor ve turuncu ile ışıklandırıldı
İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü nedeniyle mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 4 Şubat Dünya Kanserler Günü adına farkındalığı arttırmak amacıyla mor ve turuncu ışıklar ile renklendirildi. Gece boyunca aydınlatılan köprü manzarası Rumeli Hisarı ve Sarıyer sahil yolundan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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