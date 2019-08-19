Son Dakika Haberleri: FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
Son Dakika Güncel Haber

FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü

6 dakika önce

Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü, System.String[]
Afganistan'ın bağımsızlığının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Afganistan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı.

İngiltere'den 19 Ağustos 1919'da bağımsızlığını kazanan Afganistan, bağımsızlığını kazanışının 100. yılı olması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Afganistan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kırmızı, siyah ve yeşil renklerinin yansıtıldığı Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün altında vatandaşlar fotoğraf çektirdi. Afganistan Bayrağının ışıklandırmasının sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL
Fatih Sultan, Afganistan, İngiltere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FİSKOBİRLİK, 25 kuruş fazla fiyatla fındık alımına başladı
Günlük burç yorumları 19 Ağustos 2019 Pazartesi (Haftalık burç yorumları) Serdar Ortaç, boşandığı eşi Chloe Loughnan evden ayrılırken yolcu etmedi İran uyruklu dolandırıcılar, tırnakçılık yöntemiyle 7 bin lira çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 00:05:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]