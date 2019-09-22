Fsm köprüsü alzheimer günü için mor renge büründü

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı. Hastalığa dikkat çekmek ve insanları hastalıkla ilgili duyarlı olmak amacıyla yapılan ışıklandırmada FSM Köprüsü, mor renge büründü.

Görüntü Dökümü:

-------------

-Mor renkle ışıklandırılan FSM Köprüsü'nden detaylar

- İstanbul