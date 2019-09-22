Son Dakika Haberleri: Fsm köprüsü alzheimer günü için mor renge büründü
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Fsm köprüsü alzheimer günü için mor renge büründü

1 saat önce

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı.

Fsm köprüsü alzheimer günü için mor renge büründü, System.String[]
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı. Hastalığa dikkat çekmek ve insanları  hastalıkla ilgili duyarlı olmak amacıyla yapılan ışıklandırmada FSM Köprüsü, mor renge büründü.



- İstanbul
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü, Fatih Sultan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:43 Kaynak: DHA
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