Fsm köprüsü alzheimer günü için mor renge büründü
1 saat önce
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı.
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 01:43 Kaynak: DHA
nedeniyle Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü(FSM) hastalığın farkındalık rengi olan mor renkle ışıklandırıldı. Hastalığa dikkat çekmek ve insanları hastalıkla ilgili duyarlı olmak amacıyla yapılan ışıklandırmada FSM Köprüsü, mor renge büründü.
- İstanbul
Kavanoz kapağı yok satıyor! 1 kamyon mal yarım saat içerisinde tükeniyor Yeni yargı paketinin detayları belli oldu! Radikal düzenlemeler geliyor Mısır'da 2 mumyaya ait lahit restorasyon amacıyla açıldı Kocaeli'nde bir gencin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi