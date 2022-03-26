FSM Köprüsü "Dünya Saati" etkinliği için 1 saatliğine karartıldı - Son Dakika
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FSM Köprüsü "Dünya Saati" etkinliği için 1 saatliğine karartıldı

26.03.2022 23:17
FSM Köprüsü "Dünya Saati" etkinliği için 1 saatliğine karartıldı

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) iklim ve biyoçeşitlilik krizine dikkati çekmek amacıyla dünya genelinde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün ışıkları kapatıldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) iklim ve biyoçeşitlilik krizine dikkati çekmek amacıyla dünya genelinde gerçekleştirdiği etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nün ışıkları kapatıldı.

WWF'nin çağrısıyla düzenlenen "Dünya Saati" etkinliğinin Türkiye ayağında FSM Köprüsü'nün ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında söndürüldü.

Öte yandan, Türkiye'den bireysel olarak etkinliğe katılarak bir saatliğine ışıklarını kapatanlar, sosyal medya hesaplarından #BirlikteMümkün etiketiyle paylaşımlar yaparak kampanyaya destek oldu.

FSM Köprüsü Dünya Saati etkinliği için 1 saatliğine karartıldı

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Fatih Sultan Mehmet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: FSM Köprüsü "Dünya Saati" etkinliği için 1 saatliğine karartıldı - Son Dakika
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