FSM Köprüsü ile Galata Kulesi, Engelliler Haftası'nda maviye büründü - Son Dakika
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FSM Köprüsü ile Galata Kulesi, Engelliler Haftası'nda maviye büründü

10.05.2022 21:24
FSM Köprüsü ile Galata Kulesi, Engelliler Haftası'nda maviye büründü

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Galata Kulesi, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü ile Galata Kulesi, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla mavi renkle ışıklandırıldı.

Önemli günlerde renk ve ışık gösterilerine sahne olan İstanbul'un simge noktalarından FSM Köprüsü ve Galata Kulesi, akşam saatlerinde renklendirildi.

Engelliler için gerekli farkındalık ve hassasiyetin oluşturulmasına dikkati çekmek amacıyla her iki nokta da mavi renkle aydınlatıldı.

Aydınlatmanın sabah saatlerine kadar süreceği öğrenildi.

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Fatih Sultan Mehmet, Engelliler Haftası, Galata Kulesi, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel FSM Köprüsü ile Galata Kulesi, Engelliler Haftası'nda maviye büründü - Son Dakika


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